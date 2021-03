SEOUL - Film terbaru IU, Shades of the Heart akan segera tayang di bioskop Korea Selatan pada musim semi ini. Pada 10 Maret 2021, At9Film merilis teaser film teaser lewat media sosial.

Klip itu dibuka dengan pertemuan Mi Young (IU) dengan Chang Seok (Yeon Woo Jin) di sebuah kafe. Akting IU yang lembut namun emosional dalam teaser itu mampu menarik perhatian penggemar.

Mengutip Koreaboo, film Shades of the Heart berkisah tentang Chang Seok yang kembali ke Korea Selatan karena pernikahannya berujung perceraian. Dia mengobati rasa sakit hatinya dengan menggarap sebuah novel.

Dalam proses pembuatan novel yang berkisah tentang kehidupannya tersebut, Chang akan bertemu berbagai orang. Salah satunya, Mi Young, karakter yang akan menambahkan ‘bumbu’ dalam kisah dalam novelnya.

Di lain pihak, IU akan comeback sebagai penyanyi dengan merilis album kelima, bertajuk ‘LILAC’. Album yang berisi perjalanannya di usia akhir 20-an itu, menurut Allkpop, akan dirilis pada 25 Maret mendatang.*

