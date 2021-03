SEOUL - Three Kingdoms: Hero Legendaris, perusahaan game yang bekerja sama dengan Young Lex mengeluarkan pernyataan tentang dugaan plagiat dalam video musik Raja Terakhir (The Last King) yang dilakukan rapper itu.

Dilansir dari Koreaboo, Rabu (10/3) dalam postingannya, Three Kingdoms menginformasikan bahwa mereka tidak melakukan proses konfirmasi materi yang seharusnya dilakukan sebelum menggunakan materi video musik tersebut.

"Mengenai perselisihan yang disebabkan oleh video musik Mr. Young Lex - Raja Terakhir, sebagai pengguna lagu tersebut, kami tidak melakukan proses konfirmasi materi yang seharusnya dilakukan sebelum kami menggunakan materi video musik tersebut," jelas Three Kingdoms.

Menerima kesalahan penuh atas insiden tersebut, mereka menjelaskan bahwa perusahaan telah memecat tim yang bertanggung jawab atas konten tersebut. Mereka mengeluarkan permintaan maaf kepada Lay, timnya, dan orang-orang di balik video musik Lit milik anggota EXO itu.

"Itu salah kita. Kami telah melakukan peninjauan internal atas insiden ini dan memecat tim terkait yang bertanggung jawab atas pengawasan konten. Untuk ini, kami menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada Mr. Zhang Yixing dan timnya, serta pemilik hak cipta dan produser video musik tersebut. Berharap untuk mendapatkan pengertian Anda," kata Three Kingdoms.

Selain mengeluarkan permintaan maaf, Three Kingdoms juga telah menghapus video musik dari YouTube dan platform media sosial lainnya serta meminta agar semua pemegang hak cipta lainnya melakukan hal yang sama. Mereka melanjutkan dengan membagikan bahwa mereka akan menyiapkan tim pengawasan khusus untuk mencegah masalah ini terjadi lagi.

