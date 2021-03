LOS ANGELES - Fans harus menunggu lebih lama untuk menyaksikan aksi lanjutan Dom Toretto di Fast & Furious 9. Pasalnya, film Vin Diesel itu kembali menunda penayangan seri terbaru mereka.

Mengutip Digital Spy, Universal Pictures mengumumkan pada 4 Maret 2021 bahwa Fast and Furious 9 tak akan tayang pada 28 Mei mendatang, sesuai jadwal sebelumnya. Fans baru akan bisa menikmatinya pada 25 Juni tahun ini.

Ini menjadi kali ke-3 Universal Pictures menunda penayangan Fast and Furious 9. Salah satu series film terlaris di dunia ini awalnya akan tayang pada April 2019.

Penundaan Fast and Furious 9 kali ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Film lain yang terdampak adalah Minions: The Rise of Gru, yang harus mundur setahun hingga 1 Juli 2022.

Film Fast and Furious 9 disutradarai oleh Justin Lin dan kembali dibintangi oleh Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel. Cardi B hingga John Cena masuk dalam daftar pemain baru.

Film ini akan menceritakan Dominic Toretto (Vin Diesel) yang akan menghadapi adik laki-lakinya, Jakob (John Cena), seorang pembunuh mematikan yang bekerja dengan sang musuh lama, Cipher (Charlize Theron).

