JAKARTA - Sinetron 7 Manusia Harimau New Generation merupakan kelanjutan dari 7 Manusia Harimau sebelumnya. Sinetron ini diproduksi oleh SinemArt yang tayang di RCTI dan diangkat dari serial novel yang juga bertajuk serupa karya Motinggo Boesje.

Sinetron bergenre drama-action ini menang dalam ajang Panasonic Gobel Awards 2015 sebagai drama series terfavorit, mengalahkan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala dan Tukang Bubur Naik Haji The Series.

7 Manusia Harimau New Generation dibintangi pemain-pemain lama seperti Samuel Zylgwyn, Ochi Rosdiana, Syahnaz Sadiqah, dan Ranty Maria. Hadir pula dalam New Generation ada Verrel Bramasta, Nasya Marcella, dan Salshabilla Adriani. Untuk kamu yang masih ingin melihat kembali cerita seru 7 Manusia Harimau New Generation, langsung tonton kembali dalam aplikasi RCTI+.

Baca Juga:

- Bocoran Putri untuk Pangeran Hari Ini: Pangeran Akan Mengungkap Kejahatan Arga Pada Raymond!

- Febby Rastanty Ultah, Verrell Bramasta Beri Kado Istimewa

Episode pertama menceritakan tentang Ratna istri Rajo Langit mengerang dan meregang saat sedang melahirkan anaknya. Lalu seseorang mengendap mendekati rumah Rajo Langit. Dia adalah anak buah Ki Ratus yang penampilannya sangat mengerikan.

Rajo Langit gelisah teringat bagaimana kutukan musuh-musuhnya bahwa manusia harimau akan musnah dari muka bumi. Karena dari kutukan siluman-siluman yang selalu memusuhi mereka, maka manusia harimau akan musnah. Kaum siluman yang akan menguasai hutan Sumatera, ketika itulah dia mendengar jerit kelahiran bayi, dia teringat Ratna, lalu segera berlari menuju ke rumahnya.

Dukun beranak membawa anak Ratna dan Rajo Langit ke kamar mandi. Anak Ratna baru saja dimandikan dan dibungkus selimut, ketika tiba-tiba Dukun itu melihat seseorang yang menakutkan, yang merebut bayi itu kemudian pergi. Rajo Langit berlari menuju ke rumahnya. Dia kaget melihat dukun bayi itu tergeletak pingsan, tapi si penculik sudah hilang. Rajo Langit seperti orang gila berlari kesana kemari. Kemudian berubah wujud menjadi harimau sumatera dan berlari masuk kedalam hutan. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan selengkapnya hanya di Aplikasi RCTI+ atau langsung klik link berikut. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link ini.