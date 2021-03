JAKARTA - Rumah tangga pasangan Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah alias Bibi, belakangan diterpa isu kurang sedap. Hal tersebut bermula saat Vanessa tiba-tiba membahas terkait pelakor dan perselingkuhan, usai memajang foto keseruannya bersama suami saat berada di Bali.

Tak berhenti sampai disitu, Vanessa juga sempat mengunggah bukti dugaan perselingkuhan antara suaminya dengan asisten pribadinya, Mayang Sary. Dalam video tersebut, Mayang sempat meminta dibelikan baju, sementara Bibi meminta untuk dipijat saat istrinya tengah berada di kamar mandi.

Hingga saat ini, tidak diketahui apakah hal tersebut merupakan sebuah kebenaran atau justru hanya settingan belaka. Namun, baru-baru ini, pengasuh dari anak Vanessa Angel tampak mengunggah fotonya bersama sang majikan serta Gala, dan menuliskan kalimat penyemangat bagi keduanya, seolah membenarkan dugaan perselingkuhan yang terjadi.

"Yg sabar ya bu," tulis pengasuh anak Vanessa Angel, Ida Wida, di Instagramnya.

"Aku sayang ibu sama gala," sambungnya.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri oleh komentar netizen yang penasaran dengan kejadian tersebut.

Mereka bahkan berharap agar kabar kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga Vanessa dan Bibi hanyalah settingan belaka.

"Gak kebayang klo vaness tidur nyenyak bibi ke kamar sebelah buat nyamperin tuh MS , semoga aja ini settingan," tulis sary.rafka27.

"@vanessaangelofficial , gak mau ngomong banyak banyak doa terbaik untuk mami. Semoga lancar selalu rezekinya. Segala yang diimpikan tercapai dan apapun yang dialami sekarang cepat terselesaikan. You are the best mother, proud of @galaasky @vanessaangelofficial. Allah with rasullah selalu berkat," tulis itsmelianooo_.