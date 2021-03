JAKARTA - Berpulangnya aktris Rina Gunawan meninggalkan duka di hati aktris Wulan Guritno. Ucapan belasungkawa itu diungkapkannya lewat Insta Story, pada 2 Maret 2021.

"Teh Rina yang baik, (sosok) yang selalu baik sama aku. (Orang) yang selalu menyempatkan dan enggak pernah putus menanyakan kabar aku dan @sharazaaa sampai sekarang," ujarnya.

Dalam lanjutan keterangannya, Wulan Guritno mengungkapkan, "Innalilahi wainna ilaihi rojiun. Beautiful soul gone too soon (Jiwa yang indah pergi terlalu cepat). May you rest in love and peace (Beristirahatlah dalam cinta dan damai), Teh. Al Fatihah."

Mendiang Rina Gunawan sempat menjadi kakak ipar Wulan Guritno saat dia menikah dengan Atilla Syach, pada 1998. Namun mereka kemudian bercerai pada 2002.

Kabar kepergian Rina Gunawan dikonfirmasi oleh sang suami, Teddy Syach, pada 2 Maret 2021. Dia dalam keterangannya mengungkapkan, sang istri sudah 7 hari menjalani perawatan di ICU sebuah rumah sakit akibat terinfeksi COVID-19.*

