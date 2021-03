JAKARTA - Ryeowook sukses mengejutkan fans dengan tiba-tiba mengunggah cover lagu Terlanjur Mencintai milik Tiara Andini. Tal cukup hanya mengcover lagunya, Ryeowook ternyata juga ingin bertemu dan bernyanyi bersama jebolan Indonesian Idol X tersebut.

Hal ini diungkap Ryeowook dalam balasan komentarnya di YouTube. Personel Super Junior itu juga tak lupa menyelipkan pujian untuk suara indah Tiara.

"Terima kasih. Suaramu indah. Aku ingin bertemu dengannya. Mungkin kita bisa bernyanyi bersama :)," tulis Ryeowook dalam balasannya atas komentar Tiara, seperti dikutip pada Selasa (2/3).

Sebelumnya, Tiara lebih dulu meninggalkan komentar di video coveran Ryeowook. Solois asal Jember, Jawa Timur itu berterima kasih karena Ryeowook mengcover lagunya.

"What a lovely voice!🥺 thank you for singing my song🙏🏻 love it so much oppaa🤗," ungkap Tiara di kolom komentar.

Ryeowook membawakan lagu Terlanjur Mencinta yang dinyanyikan oleh jebolan Indonesian Idol, Lyodra Ginting, Tiara Andini dan Ziva Magnolya dengan versi berbeda. Ia mengunggah video bernyanyinya ini di kanal Youtube pribadinya pada 1 Maret 2021. Saat berita ini ditulis, video itu telah ditonton lebih dari 519 ribu kali dan mendapat tak kurang dari 143 ribu like. Video berjudul Ryeowook #TerlanjurMencinta ini juga masih menduduki trending nomor 5 YouTube.