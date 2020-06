JAKARTA - Masa pandemi Covid-19 tidak membuat penyanyi muda Arash Buana kehilangan semangat berkarya. Dalam keterbatasan, Arash tetap berusaha merilis single meski proses rekamannya hanya memakai gadget smartphone.

“Beberapa lagu yang gue keluarin, record-nya pakai HP,” ungkap Arash dalam konferensi pers virtual baru-baru ini.

Salah satunya seperti proses pembuatan single If You Could See Me Crying In My Room yang baru-baru ini dia lakukan. Arash Buana yang menggandeng putri pesinetron Rommy Sulastyo, Raissa Anggiani dalam pengerjaan lagu mengaku tak mau pembatasan aktivitas ikut mengekang kebebasan berekspresi lewat musik.

“Gue enggak mau orang-orang dimanjakan hanya dengan quarantine ini. Harusnya justru lebih produktif. Kayak gue eksplor musik, bikin lagu,” tuturnya.

Berbekal piano dan gadget smartphone, single If You Could See Me Crying In My Room selesai digarap dalam waktu dua minggu dengan berbagai kesulitan yang ada. Arash dan Raissa berharap, perjuangan mereka dalam membuat lagu terbayar dengan sambutan positif dari penikmat musik terhadap lagu tersebut.

“Kalau seberapa yakinnya, ya gue suka sama lagu ini. Kalau gue dan Raissa sudah suka, itu sudah jadi energi positif yang bisa kita sebar ke luar sana, ke pendengar-pendengarnya,” pungkas Arash Buana. Single If You Could See Me Crying In My Room sendiri bercerita tentang hancurnya hubungan sepasang kekasih akibat toxic relationship. Dimana dalam pembuatan lirik, Arash dan Raissa sama-sama menyisipkan pengalaman pribadi dari kisah asmara mereka.