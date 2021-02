LOS ANGELES - Gangguan mental yang dialami Kanye West tak menghalangi Kim Kardashian untuk berbagi hak asuh keempat anak mereka dengan sang suami setelah bercerai nanti.

Seperti diketahui, Kim melalui kuasa hukumnya, Laura Wasser, meminta hak asuh keempat anak mereka dilakukan bersama. Dia meyakini, tak ada tempat yang lebih aman bagi anak-anaknya selain bersama sang ayah.

"Kim Kardashian yakin Kanye West akan menjaga anak-anaknya dengan baik. Dia ayah yang baik. Bahkan, beberapa bulan terakhir dia traveling dengan anak-anaknya tanpa bantuan pengasuh," ujar sumber dekat pasangan ini seperti dikutip dari TMZ, Minggu (21/2/2021).

Kerjasama Kim dan Kanye juga terbilang baik sebagai orangtua. Saat rapper 43 tahun tersebut mengalami episode bipolar, dia memastikan, suaminya itu tidak berada di sekitar anak-anak mereka.

Bintang Keeping Up with The Kardashian tersebut diketahui mengajukan hak asuk anak bersama dalam dokumen gugatan cerainya atas Kanye West. Namun begitu, tak berarti hak asuh dibagi sama rata.

Sumber dekat Kim dan Kanye mengatakan, "Hak asuh bersama berarti ada kesepakatan yang ditetapkan kedua orangtua untuk anak-anak mereka. Pada dasarnya, keduanya adalah orangtua yang baik untuk empat anak mereka." Kim Kardashian resmi melayangkan gugatan cerai atas Kanye West di Pengadilan Tinggi Los Angeles, California, pada 19 Februari 2021. Selain hak asuh anak, Kim tak membahas harta gana-gini dalam gugatan cerainya.*