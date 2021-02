JAKARTA - Niko Al Hakim buka suara setelah resmi berpisah dari Rachel Vennya pada 16 Februari lalu. Isu Niko berhubungan dengan perempuan lain selama ini mewarnai kasus perceraian mereka.

"Setelah sebulan mendam, ingin ngomong dikit," tulis Niko, dikutip dari Insta Story-nya, Kamis (25/2/2021).

Niko kemudian menuturkan berbagai spekulasi publik yang menudingnya berselingkuh dari Rachel. Hal-hal tersebutlah yang dianggap sebagai penyebab perceraian mereka.

"Ada orang minta foto habis gue manggung di Senoparty, fotonya digoreng, dibilang gue ada hubungan sama dia (padahal kenal aja enggak)," cerita Niko.

"Ada teman lama yang terakhir ketemu 3 tahun lalu. Dibilang gara-gara itu penyebabnya. Ada juga yang bilang pas road trip ke Bali sama Baba, dibilang kita ketemu cewek di sana," sambungnya.

Personel LYON itu menampik berbagai tudingan perselingkuhan tersebut. Ia bahkan heran mengapa semua kisah tersebut bisa tersebar dan dipercaya banyak orang.

"Dari cerita-cerita di atas aja, udah ketara enggak ada yang benar ceritanya. Yang gue heran siapa ya orang bodoh yang ngarang? Dan gobloknya lagi orang-prang bisa percaya," ungkap Niko.

"Tapi ya udah ketaker lah ya sekarang. Gue enggak akan ngomong apa-apa lagi ke depannya terserah kayak gimana. I'm done with this sh** bro," tambahnya.

Tak lama sejak Rachel Vennya ketahuan menggungat cerai pada 20 Januari 2021, rumor Niko Al Hakim selingkuh berembus kencang. Nama Lindsey Leslie sempat disebut sebagai orang ke-3 yang merusak rumah tangga mereka.