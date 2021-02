SEOUL - Lee Sang Yeob akhirnya mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama MBC, No One in Their Right Mind. Ini merupakan proyek terbaru sang aktor setelah tahun lalu sukses dengan drama Once Again.

Drama ini berkisah tentang perjuangan para pekerja kantoran paruh baya di tengah lingkungan kerja yang kompetitif. Mereka harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan zaman dan budaya kerja modern.

Mengutip Soompi, Rabu (24/2/2021), drama No One in Their Right Mind akan menyentuh berbagai isu seputar kehidupan perkantoran, seperti mutasi ke bidang pekerjaan baru, pengurangan tenaga kerja, hingga mengundurkan diri dari pekerjaan.

Lee Sang Yeob akan beradu akting dengan Jung Jae Young (Partners for Justice) dan Moon So Ri (The Handmaiden) dalam drama ini. Dia berperan sebagai Han Se Kwon, pekerja di sebuah perusahaan elektronik, Hanmyung Electronics.

Meskipun memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan, namun dia memiliki keinginan kuat untuk meraih kesuksesannya sendiri. Sementara Jung Jae Young akan menghidupkan lakon Choi Ban Seok.

Baca juga: Sibuk Akting, Lee Sang Yeob Pertimbangkan Istirahat usai Once Again

Dia merupakan karyawan divisi peralatan rumah tangga di Hanmyung Electronics. Dia memiliki latar belakang akademis mengesankan, namun cenderung ceroboh. Choi Ban Seok juga dikenal sebagai pribadi yang hangat dan mampu mencairkan suasana.

Meski mampu bertahan di tengah kondisi finansial perusahaan yang tidak baik, dia akhirnya ditempatkan di divisi HRD yang bukan bidangnya. Di lain pihak, Moon So Ri akan berperan sebagai Manajer HRD Dang Ja Young. Dia dikenal sebagai karyawan dengan kepemimpinan terbaik, cepat, dan sangat aktif. Dengan keuletannya, dia bercita-cita menjadi eksekutif wanita pertama di Hanmyung Electronics. Namun, kedatangan Choi Ban Seok ke dalam timnya menjadi kendala baginya. Dia merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan engineer veteran di perusahaannya tersebut. MBC rencananya akan menayangkan No One in Their Right Mind, pada Juni 2021. Drama itu akan mengisi slot tayang Rabu dan Kamis.* Baca juga: Dituding Jadi Pelakor, Ustadz Zacky Mirza: Nissa Sabyan Itu Polos