JAKARTA - Pandemi yang tak kunjung usai membuat para musisi mencari cara untuk tetap menjaga eksistensi. Hal tersebut juga dilakukan musisi Tami Aulia.

Belakangan ini, Tami Aulia menjadi viral di dunia maya dengan jumlah penayangan lagunya yang mencapai jutaan penonton.

Lewat platform digital Russo, ternyata Tami Aulia berhasil meningkatkan jumlah tayangan menjadi 24 juta dan lagunya 'Bukan Salah Jodoh' diputar lebih dari 1,1 juta kali.

Kesuksesan Tami Aulia rupanya mendapatkan apresiasi dari Christo Putra yang melihat bakat dan talenta besar dari Tami Aulia.

“Kami mendorong para musisi dan artis muda berbakat Indonesia untuk menjadi sekreatif mungkin dalam menghasilkan lagu-lagu baru dan mengunggahnya di platform digital. Apalagi selama ini para pendengar musik, terutama yang masih muda, haus akan lagu dan musik yang baru serta kreatif,” ujar Head of Content and Music, Resso Indonesia Christo Putra

Menurut nme.com, penelitian terbaru yang dilakukan di AS menunjukkan bahwa meskipun 84 persen orang mendengarkan musik yang biasanya mereka dengarkan, 43 persen mendengarkan musik baru dari artis yang belum pernah mereka dengarkan sebelumnya.

Statistik berasal dari iterasi ketiga studi Billboard dan Nielsen Music / MRC Data yang berjudul Covid-19: Tracking the Impact on the Entertainment Landscape. Pergeseran perilaku ini bersifat universal dan berlaku di semua negara, termasuk di Indonesia.

Selain Tami Aulia, cover artist Willy Anggawinata, dia mencapai penayangan 13 juta di dalam dua minggu dengan rata-rata playcount lagunya ‘Biarlah Semua Berlalu’ sebesar 7.000 per hari. Kedua lagu tersebut berhasil mencapai puncak tangga lagu hanya dalam dua hari setelah rilis.

