SEOUL - WEi akan comeback untuk pertama kalinya pada 24 Februari 2021 dengan merilis mini album ke-2, IDENTITY: Challenge. Jang Dae Hyeon terlibat dalam proses composing, penulisan lirik dan aransemen title track All or Nothing.

"All or Nothing adalah sebuah lagu hybrid trap yang menggunakan oriental scales yang menunjukkan dinamika rap dan vokal WEi. Liriknya menunjukkan kepercayaan diri dan kesediaan WEi untuk menerima tantangan," jawab WEi dalam wawancara eksklusif dengan Okezone.

Lagu utama All or Nothing merangkum apa yang ingin ditunjukkan WEi lewat comeback kali ini. "Album ini akan bisa memperlihatkan kepada fans kepercayaan diri dan sisi maskulin WEi dengan kami mengambil tantangan baru," papar grup berisi 6 member tersebut.

"Seperti nama albumnya, ini adalah sebuah album dimana kami mengambil tantangan dan, seperti nama track utamanya, ini adalah album berarti semuanya atau tidak sama sekali (all or nothing)," jelas Kang Seok Hwa.

WEi debut pada Oktober 2020 lewat mini album IDENTITY: First Sight. Sesuai judulnya, Challenge akan menjadi lanjutan dari seri IDENTITY sebelumnya.

Nantikan wawancara eksklusif WEi bersama Okezone terkait comeback kali ini dan topik seru lainnya.

(LID)