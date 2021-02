JAKARTA - Seiring makin populernya Ikatan Cinta, pemain-pemainnya ikut jadi sorotan. Selain Aldebaran yang diperankan Arya Saloka, ada karakter pria lain yang tak kalah mencuri perhatian, yaitu Nino.

Aktor Evan Sanders adalah sosok yang memerankan Nino di sinetron unggulan RCTI itu. Ia diceritakan sebagai mantan suami Andin (Amanda Manopo), sebelum menikah dengan Aldebaran.

Kini, Nino menjadi suami Elsa (Glenca Chysara), yang tak lain adalah adik tiri Andin. Peran Evan sebagai suami si tokoh antagonis kerap kali membuat penonton gemas.

Baca Juga:

- Evan Sanders Jago Masak, Netizen: Calon Suami Idaman Banget

- Doa Manis Evan Sanders di Hari Ulang Tahun Amanda Manopo

Pria bernama lengkap Stevanus Alexanders ini lahir di Biak, Papua, pada 18 November 1981. Dahulu, Evan bercita-cita menjadi pilot dan jurnalis.

Namun, keinginan Evan bertentangan dengan restu orangtua yang menginginkannya menjadi dokter. Ia kemudian merantau ke Jakarta untuk meraih mimpinya.

Tetapi takdir justru membawa Evan menggeluti industri hiburan. Namanya mulai dikenal saat menjadi VJ (Video Jockey) MTV sekitar tahun 2004.

Evan kemudian melebarkan sayapnya di dunia seni peran lewat film Dealova pada tahun 2005. Ia beradu akting dengan Jessica Iskandar dan Ben Joshua.

Setelah itu, tawaran bermain film terus berdatangan. Deretan film yang pernah dibintangi Evan antara lain adalah Kuntilanak (2006), My Last Love (2012), Ruqyah: The Exorcism (2017}, dan Kelam (2019).

Evan juga menjaga eksistensinya di layar televisi dengan tampil di berbagau judul sjnetron. Di antaranya adalah Cinta di Langit Taj Mahal (2015), Surga yang ke-2 (2016), Antara Cinta dan Doa (2017), Rindu Tanpa Cinta (2019), dan yang terakhir adalah Ikatan Cinta.