JAKARTA - Nindy Ayunda diketahui menggugat cerai sang suami, Askara Parasady Harsono di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang bahkan telah bergulir meski keduanya memiliki keinginan berbeda terkait putusan pengadilan.

Nindy berkeras ingin berpisah, sementara Askara ingin mempertahankan rumah tangga. Bahkan Nindy sempat mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya selama berumah tangga dengan Askara.

Kendati demikian, Nindy Ayunda tampaknya berusaha untuk hidup tenang dan mencoba untuk memaafkan segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya. “Continue to forgive. Continue to grow. Continue to love (Terus memaafkan. Terus bertumbuh. Terus mencintai),” ujarnya.

Unggahan ibu dua anak itu, menimbulkan asumsi bahwa dia akan memaafkan sang suami dan memilih rujuk. Jika memang keputusan itu yang dipilihnya, warganet berharap, si pelantun Untuk Sahabat itu bisa mendapatkan kebahagiaannya.

Akun @amelooks mengatakan, "Semangat Mbak Nindy. InsyaAllah, akan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Selalu berdoa ya, insyaAllah mbak Nindy dan keluarga selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah SWT. Amin YRA Yaa Allah Yaa Robb." Sementara akun @mami.icha.ashira mengapresiasi proses Nindy Ayunda dalam berdamai dengan diri sendiri. "Sesungguhnya, Allah maha pemaaf. Jangan lupa bersyukur dan muhasabah diri. Barangkali ini ujian. Yang sabar Nindy Ayunda."*