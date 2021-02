JAKARTA - Wirdha Sylvina atau yang akrab disapa Neng Wirdha saat ini tengah menjadi sorotan di belantika musik tanah air karena lagunya bertajuk Abang Zecky tengah merajai chart radio.

Lagu Abang Zecky sendiri sukses menggeser pedangdut Kristina di chart radio dan menjadi pemuncak klasemen lagu-lagu dangdut.

Neng Wirdha pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Lewat unggahannya di media sosial, ibunda penyanyi cilik Aljabbar tersebut mengungkapkan rasa bersyukurnya.

Baca juga:

Lagunya Viral, Neng Wirdha Rajai Chart Radio Jawa Barat dan Timur

Lagunya Trending, Aljabbar Salip Kotak dan Ariel Noah di Chart Radio

"ALHAMDULILLAH WA SYUKRULLAH?????? NENG WIRDHA?berαdα di posisi puncαk !! ℳαsyα'Allαh?Ƭαbαrαkαllαh ?THANK YOU SO MUCH @kotafm881 terlovee❤️? Semogα Semαkin Jαγα di udαrα, dαrαt dαn ℳαkin Cetααrr ℳembαhαnα?⚘ Untuk kesαγαngαn2 Neng pαrα NWL?fαnsClub @nengwirdhalovers Ƭetαp Semαngαt πgerequest γα gαess !! Congrαts jugα utk semuα yg αdα di Chαrt "Dαngdut Hit's" minggu ini ??? Smg sehat dαn suksess selαu penuh Berkαh..Aαmiin. Sαlαm Neng Wirdhα?Lovers "Peαce Love αnd Hαppiness" tulis Neng Wirdha.

Sebelumnya, Neng Wirdha pernah tampil di program acara Twitkustik RDI (Radio Dangdut Indonesia) di MNC Tower, Jakarta Pusat.

Istimewanya, saat itu Neng Wirdha sempat dibuat kaget oleh kedatangan fans-fansnya yang tergabung dalam wadah yang dinamakan "NENG WIRDHA LOVERS FAN CLUB" mereka rela datang dari jauh-jauh cuma demi bisa bertemu, ngobrol dan berfoto bersama sang idola.

(edh)