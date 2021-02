JAKARTA - Neng Wirdha saat ini tengah viral di media sosial lewat lagunya bertajuj Abang Jecky. Betapa tidak, lagu tersebut saat ini tengah wara-wiri di berbagai chart radio tanah air.

Tak tanggung-tanggung, lagu Abang Jecky saat ini bahkan merajai chart di radio Jawa Barat maupun Jawa Timur. Hal ini seolah membuktikan bila kiprah Neng Wirdha di belantika musik tanah air mendapatkan sambutan dari masyarakat.

Sebelumnya, dalam sebuah top chart radio dangdut, Neng Wirdha bersaing dengan penyanyi Kristina juga Happy Asmara. Lagunya berjudul Abang jecky menyodok ke papan atas.

Sadar lagunya mulai diterima masyarakat, Neng Wirdha tak bisa menutup kebahagiaannya. Ia pun menyampaikan rasa ayukur di media sosialnya.

"Alhαmdulillαh wα Sγukrullαh?????MANYTHANKS EVERYONE..SUPPORT DAN DOAKAN SELALU YA..?????ALLAH YUBARIKFIIKUM???Spe cial Thanks to :@jex.management @nengwirdhalovers @joelbahar_? Big Thanks and Warm Regards to : @radiogrindulufm Semoga makin suksess,berkah, menjadi radio terdepan di Pacitan dan makin cetar membahana serta jaya di udara..???Aamiin Ya Robbal Alaamiin,.Salam Neng Wirdha?Lovers "Peace Love and Happiness"," tulis Neng Wirdha di media sosialnya.

Selain itu, lagu Abang Jecky dari Neng Wirdha juga diputar di radio-radio Jakarta, seperti RDI dan lainnya.

Sempat viral di media sosial lantaran sebuah video TikTok, single milik Wirdha Sylvina atau yang akrab disapa Neng Wirdha, berjudul Abang Jecky laris manis.

Bahkan, dalam sebuah top chart radio dangdut, Neng Wirdha bersaing dengan penyanyi Kristina juga Happy Asmara.

