JAKARTA - Mantan kekasih Didi Mahardika, Shyalimar Malik memamerkan hadiah valentine berupa satu unit mobil mewah.

"Valentine gift! The best gift and the best someone," tulis Shyalimar Malik dalam keterangan foto di Instagram, dikutip Okezone, Senin (15/2/2021).

Tak hanya mobil, Shyalimar juga mendapat hadiah uang tunai Dolar Amerika Serikat.

“Kalau ditotal sih mencapai Rp 2,5 Miliar ya,” jelasnya saat dihubungi baru-baru ini.

Syhalimar Malik pribadi tak menyangka bila dirinya akan mendapat hadiah yang begitu spesial dari sang pujaan hati. Sebab, keduanya belum lama saling kenal.

“Baru kenal seminggu padahal,” kata dia.

Sayang, Shyalimar Malik belum mau membeberkan identitas kekasihnya saat ini.

“Kalau itu masih aku rahasiain. Doain saja setelah dikasih hadiah Valentine, aku juga dinikahin,” pungkasnya.

