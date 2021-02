JAKARTA - Penyanyi Krisdayanti memilih untuk menyanyikan sebuah lagu dalam merayakan hari Valentine tahun ini. Dia membagikan sebuah video kala menyanyikan lagu milik Andmesh Kamaleng, Hanya Rindu di Instagram.

"Happy Valentines," tulis Krisdayanti sembari membubuhkan emoticon hati, Sabtu (13/2/2021).

Unggahan tersebut pun mendapatkan beragam respons dari warganet dan rekan artis. Tak sedikit dari mereka yang memuji suara perempuan 45 tahun ini.

Baca Juga:

- Aurel dan Atta Menikah, Ini Sikap Krisdayanti

- Gempa Hantam Majene, Krisdayanti: Duhai Allah, Mohon Pertolongan

"Keren banget sih," puji Angel Lelga.

Kemudian dibalas oleh Krisdayanti dengan, "Hi cantik Happy Valentine to you."

"Kamu memiliki suara seperti malaikat, Happy Valentine Day dear," komentar warganet.

"Indah sangat sayang, Happy Valentine Day selalu bahagia penuh cinta," imbuh yang lain.

(LID)