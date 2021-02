JAKARTA - Boy William baru-baru ini menarik perhatian netizen karena penampilan barunya. Biasa tampil dengan rambut hitam, kali ini pembawa acara Indonesian Idol tersebut mengubah warna rambutnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, pria 29 tahun itu tampakmemamerkan foto saat ia mengubah warna rambutnya menjadi hijau. Ia meminta pendapat kepada masyarakat mengenai penampilan barunya dengan rambut hijau.

"Green hair. Yes or no?" tulis Boy William pada keterangan foto, seperti dikutip pada Jumat (12/2/2021).

Unggahan Boy membuat syok para rekan-rekan artis termasuk kekasihnya, Karen Vendela. Teman-teman Boy tampak meledek pria yang juga aktif di channel Youtube tersebut, usai memamerkan foto rambut barunya.

"NO Pleaseeeeee...," komentar Karen Vendela.

"Yeah Boy Hijau... Anang punya saingan," goda Maia Estianty.

"Siwon cabang Condet," goda Ghea Indrawari.

Sementara itu, tak sedikit netizen yang menyebut bahwa penampilan bintang film Dimsum Martabak mirip dengan karakter Joker. Namun, sebagian besar netizen menolak Boy mengubah warna rambutnya menjadi hijau. "Mirip Joker," nilai andrevesppuci. "Wait whattt? Is that u, Joker boy," sambung rafhaelimn_.