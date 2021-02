SEOUL - Jo Byung Gyu memutuskan untuk bergabung dalam variety show baru bersama Yoo Jae Suk. Keterlibatan aktor The Uncanny Counter itu diumumkan langsung oleh KBS sebagai stasiun televisi yang akan menayangkan program tersebut.

Produser KBS mengungkapkan, variety show itu akan menampilkan para selebriti yang menyusuri kembali rumah pertama mereka saat mendatangi Seoul. Dengan begitu, sang artis akan bertemu dengan pemilik rumah dan menyemangati mereka.

“Setelah mendengar konsep program ini, Jo Byung Gyu segera menerima tawaran kami. Dia sangat antusias, sampai memutuskan untuk bergabung saat itu juga,” kata produser program tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (8/2/2021) pagi.

Sang produser menambahkan, “Baik Yoo Jae Suk dan Jo Byung Gyu sangat antusias bisa menjadi rekan dalam program ini. Kami berharap, penonton bisa menantikan penampilan dua mega bintang ini.”

Jo Byung Gyu menuai popularitas setelah membintangi drama hits JTBC, SKY Castle. Dia semakin dikenal luas ketika membintangi Stove League dan The Uncanny Counter yang segera memasuki musim kedua.

Sebelumnya, sang aktor tampil sebagai bintang tamu dalam variety show How Do You Play? yang dibintangi oleh Yoo Jae Suk. Kala itu, Jo Byung Gyu mengungkapkan harapannya untuk bisa membintangi variety show bersama host 48 tahun tersebut.*

