JAKARTA - Pekan pertama Babak Blind Audition The Voice Kids Indonesia Season 4 berhasil membuat kita semua gregetan. Tidak hanya kemampuan vokal keren diatas rata – rata yang mempesona para Coaches, kepribadian yang unik, keluguan dan kelucuan para kontestan membuat hati Coach Isyana, Coach Marcell dan Coach Yura Rizky terpanah. Begitu kuat keinginan mereka untuk bisa mendapatkan para talenta muda masuk ke dalam teamnya, para Coaches habis – habisan merayu dan bersaing dengan cara yang membuat kita super gemes.

Rizky Febian bujuk Yura Yunita goyang TikTok demi dapatkan hati Cheryl

Mungil dan menggemaskan. Cheryl asal Salatiga berhasil mendapatkan “3 Chairs” yang artinya Coach Isyana, Coach Marcell dan Coach Yura Rizky menginginkan Cheryl masuk ke team mereka. Tapi ternyata, Cheryl tidak hanya memiliki vokal yang keren, tapi Cheryl juga suka dan jago joged TikTok. Demi merebut hati Cheryl, Coach Marcell pun berinisiatif untuk belajar joged TikTok dari Cheryl. Tentu saja, para Coaches lainnya tidak tinggal diam, terutama Coach Rizky. “Ini tuh kita harus ikutan. Ini tuh salah satu cara ngerayu. Kita tuh harus pinter – pinter. Hayu, hayuk” ajak Coach Rizky antuasias ke Coach Yura (04/02/21). “Suaranya bagus, dancenya luar biasa. Dari outfit yang dipake juga bagus, keren. Kamu tuh paket komplit, jago ngedance, nyanyinya juga bagus. Gemesin” lanjut Coach Rizky lagi. Ketika akhirnya Cheryl memutuskan untuk masuk ke Team Yura Rizky, Coach Rizky langsung sujud syukur. Mukanya terlihat begitu puas. “Udah keliatan tahu dari awal, pandangan matanya ke tengah (tempat Coach Yura Rizky) terus” kata Coach Isyana pasrah ke Coach Marcell.

Yura Yunita terima challenge nyanyi lagu dangdut pertama kalinya

Memiliki jangkauan vokal yang tinggi, powerful dan membawa rasa yang kuat ke dalam lagu. Diajeng asal Lumajang berhasil membuat hati para Coaches terpincut. Uniknya, Diajeng memberikan challenge untuk para Coaches, yaitu.. menyanyikan lagu dangdut! Mendengar challenge ini Coach Isyana langsung komentar “Yah.. aku engga bisa dangdut” kata Coach Isyana lemas. “Aku enggak pernah menyanyikan lagu dangdut. Ini bisa jadi saksi sejarah, ini pertama kalinya Yura Yunita menyanyikan lagu dangdut, yang dipilihkan oleh kamu. Jadi, ini usaha luar biasa dari aku untuk kamu. Tolong diapresiasi ya usaha kita menjadi Ilalang” kata Coach Yura dengan nada merayu (04/02/21).

Rizky Febian terobos Marcell maju ke panggung demi duet bareng Britney

“Kita udah engga bisa komen apa” lagi. Secara kualitas bernyanyi, stage act, performancenya, sampe diinginkan sama kita tiga – tiganya. Kita bertiga muter khusus untuk kamu” puji Coach Isyana setelah menyaksikan Britney asal Garut menyanyikan lagu Lathi dengan begitu sempurna (05/02/21). Ketika tahu Britney ingin berduet menyanyikan lagu “Peri Cintaku” bersama Coach Marcell, Coach Yura Rizky dan Coach Isyana pun langsung berebut untuk duet bersama Britney. “Kamu tahu lagu Cinta dan Rahasia-nya Coach Yura kan? Ayo, kita nyanyi lagu itu bareng” kata Coach Rizky penuh semangat (05/02/21). Akhirnya, Britney berhasil duet dengan seluruh Coaches.

Ardhito Pramono, Andmesh & Lyodra jadi kejutan manis bagi kontestan The Voice Kids Indonesia

Tidak hanya mencari bintang sesungguhnya, The Voice Kids Indonesia juga mempertemukan para talenta muda Indonesia dengan penyanyi idola mereka. Meskipun tak lolos ke babak Blind Audition, Jaena asal Tangerang mendapatkan surprise dengan bertemu Lyodra Ginting dan juga Petran asal Rote, NTT dikejutkan dengan kehadiran Andmesh Kamaleng. Saking senangnya, keduanya tak sanggup menahan air mata haru dan bahagia. Sama halnya dengan Alisha, kontestan asal Jakarta yang berhasil mendapatkan 3 Chairs ini dirayu Coach Rizky untuk masuk ke Team Yura Rizky dengan iming – iming video call bersama Ardhito Pramono. Sayangnya, setelah selesai video call, Alisha malah memilih masuk ke Team Isyana. Usut punya usut, ternyata Alisha juga mengidolakan Coach Isyana.

Isyana panik, Yura Yunita senang di-challenge nyinden oleh Matthew

“Suara kamu luar biasa, indah. Kalau teknik vokal udah enggak bisa diraguin lagi, kamu udah luar biasa. Tapi rasa itu yang mahal dari semua, penyanyi itu yang mahal nomor satu adalah rasa. Dan kamu, di umur segini, udah punya penghayatan rasa yang begitu dalam. Aku enggak lagi galau, lagi diem. Denger kamu nyanyi, jadi saaakitt gitu” komentar Coach Yura dengan penuh antusias. Berhasil membuat seluruh Coaches berbalik, Matthew asal Semarang memberikan challenge berupa nyinden. Mendengar tantangan dari Matthew, raut Coach Isyana langsung berubah. “Enggak (bisa), aku bisanya opera” katanya sedikit panik. Berbeda dengan Coach Isyana, Coach Yura malah langsung antusias. “Bisa! Oh, nyinden, ahlinya aku. Kamu pengen kita nyinden? Easy” kata Coach Yura semangat. Tak hanya Coach Yura, Coach Rizky juga bisa nyinden juga loh.

Dan masih banyak lagi talenta muda dari berbagai penjuru Indonesia dengan talenta super keren yang akan tampil di panggung The Voice Kids Indonesia Season 4 ini. Ada banyak performa menarik dan momen menggemaskan yang akan membuat para Coaches rela melakukan apapun agar mereka masuk ke dalam teamnya. Wow! Nantikan terus The Voice Kids Indonesia Season 4 tayang 2 kali dalam sepekan setiap hari Kamis dan Jumat pukul 18.00 WIB. Saksikan The Voice Kids Indonesia di GTV! Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik.

