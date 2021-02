SEOUL - Aktris Korea Kim Bo Kyung meninggal dunia di usia 44 tahun. Pada 5 Februari 2021, keluarga mengonfirmasi bahwa sang aktris meninggal dunia pada 1 Februari silam.

Hankook Ilbo melaporkan, Kim meninggal akibat kanker yang diidapnya selama 11 tahun. Sayang, keluarga tak memaparkan lebih spesifik jenis kanker yang diderita sang aktris.

Lulusan Seoul National University of Arts jurusan Teater ini memulai debut aktingnya dalam film Friend pada 2001. Selanjutnya, dia tampil dalam beberapa proyek layar lebar lainnya, seperti R U Ready?, Little Bride, Before Summer, hingga Paju.

Tak hanya di dunia film, mendiang juga tampil beberapa drama, seperti Amoremio, Behind the White Tower, School 4, Maybe I Love You, Kakdugi, Cheonil Nightmare, hingga drama spesial KBS, After the Opera.*

