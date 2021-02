JAKARTA - Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito semakin bahagia, belum lama ini bahkan unggahan Felicya Angelista membuat netizen baper dan menduga ia tengah mengandung.

Setelah selesai menjalani bulan madu, pasangan yang telah berpacaran lebih dari 7 tahun tersebut baru-baru ini mengunggah sebuah foto yang membuat penasaran.

Pasalnya, Feli tampak berpose bersama suaminya sambil melihat ke arah telapak tangannya seolah-olah menyembunyikan sesuatu.

Bersamaan dengan unggahan tersebut, bintang Dunia Terbalik ini tampak menuliskan keterangan foto berisi rasa syukurnya kepada sang pencipta. Bahkan dalam foto tersebut, raut wajah dirinya dan Hito tampak cukup bahagia.

"Thankyou, Jesus," tulis Feli pada keterangan fotonya bersama Hito.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Hito. Dalam unggahannya, Hito juga menuliskan kalimat berisi rasa terima kasih atas rahmat sang pencipta.

"It’s only by YOUR grace, thankyou Lord," tulis Hito.

Unggahan keduanya sontak membuat penasaran para netizen. Bahkan mereka menduga bahwa usai menjalani bulan madu, kini Feli sudah berbadan dua.

"Lihatin Testpack ya kak," tulis chr.sglla. "Yeey ada baby Felitooo," tulis chandradewi_ayyna. "Kayaknya dibalik telapak tangan testpack deh, duuhh beby comel pasti," tulis wiwik380.