SEOUL - Song Ji Hyo akan kembali disibukkan dengan syuting drama baru selain membintangi Running Man. Agensi sang aktris mengumumkan, dia akan bermain dalam drama original TVING, Come to the Witch Restaurant.

Drama itu berkisah tentang sebuah restoran yang dijalankan oleh seorang penyihir. Dia menjual makanan yang dapat mengabulkan keinginan pelanggannya. Namun tentu saja, hal itu tidak gratis karena mereka harus menjual jiwanya.

Creative Group menjelaskan bahwa Song Ji Hyo akan berperan sebagai Jo Hee Ra, pemilik restoran dan penyihir yang akan memenuhi keinginan orang-orang lewat makanan. Dia merupakan sosok misterius yang dikenal cantik dan berkepribadian dingin.

Mengutip Soompi, Selasa (2/2/2021), aktris Nam Ji Hyun dan Chae Jong Hyeop masih mempertimbangkan untuk membintangi Come to the Witch Restaurant bersama Song Ji Hyo.

Nam Ji Hyun ditawari untuk berperan sebagai Jung Jin, seorang perempuan yang menghabiskan waktu di rumah setelah dipecat dari pekerjaannya di sebuah agensi public relations.

Jung Jin kemudian membuka restoran cheonggukjang (sup dengan fermentasi kedelai) bersama sang ibu menggunakan uang pesangonnya dan rumah sebagai jaminan. Jung Jin digambarkan sebagai perempuan 28 tahun yang rajin dan cantik. Sementara Chae Jong Hyeop digaet untuk berperan sebagai Lee Gil Yong, siswa yang bersiap untuk mengikuti tes Pengembangan Pendidikan Umum (GED). Dia harus melupakan mimpinya menjadi atlet lari karena cedera meniskus. Drama Come to the Witch Restaurant dijadwalkan tayang sebanyak delapan episode melalui TVING pada tahun ini.