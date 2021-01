SEOUL - Lee Seung Gi akan menyapa pecinta drama lewat serial baru berjudul Mouse. Dalam drama ini, mantan kekasih YoonA SNSD itu akan berperan sebagai seorang polisi baru.

tvN merilis beberapa foto Lee Seung Gi dalam seragam polisinya. Sebagai polisi rookie, Lee Seung Gi tampak semangat bekerja hingga mengangkat sebuah box besar biru.

Di foto lain, Lee Seung Gi duduk di tanah mengobati kaki seseorang. Sementara gambar lain memperlihatkannya dengan wajah lelah.

Melansir Soompi, Kamis (28/1/2021), Lee Seung Gi berperan sebagai polisi bernama Jung Ba Reum. Dalam ceritanya, Jung Ba Reum adalah polisi baru yang ceroboh, hingga membuat orang-orang sekitarnya bagaimana ia bisa bertahan hidup.

Meski clumsy, Jung Ba Reum selalu bekerja keras. Dalam prosesnya mengejar pembunuh berantai yang membuat satu negara ketakutan, Jung Ba Reum mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya.

"Lee Seung Gi adalah seorang aktor yang selalu menginspirasi rasa percaya tim produksi karena semangat dan persiapannya," puji tim produksi.

Drama Mouse digarap oleh Choi Jun Bae, sutradara di balik drama Come and Hug Me serta penulis skenario Choi Ran, penulis drama God’s Gift 14 Days. tvN akan mulai menayangkan drama ini pada 3 Maret nanti.

