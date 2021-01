JAKARTA - Aktor Arya Saloka terus mendapat pujian dari para penggemar Sinetron Ikatan Cinta. Untuk mengungkapkan ekspresi kecintaannya, sejumlah fans memberikan apresiasinya.

Belum lama ini, Arya Saloka mendapat kado dari fans-nya berupa karikatur wayang. Di dalam foto yang dibagikan tersebut, wajah sosok Aldebaran di Sinetron Ikatan Cinta ini terlihat gagah.

“So here it is! Kak Arya versi Wayang, ini pas Indonesian Movie Awards 2018 (kalau nggak salah hehe) yang menurut aku keren banget buat dijadiin versi wayang," tulis akun @sahitania yang membuat karikatur tersebut.

"Memang nggak bagus dan masih banyak kurangnya, tapi semoga Kak Arya bisa lihat dan suka sama hasilnya! Also, credit to Kak @opibachtiar buat outfit yang dipakai Kak Arya di sini, keren banget! (maaf aku gambarnya nggak sempurna),” tambahnya.

Penggemar lainnya pun memberi komentar. Karikatur Arya dan Ikatan Cinta versi wayang ini direpost oleh sejumlah akun fanatik penggemar Ikatan Cinta lainnya.

“Keren... Bang @arya.saloka lihat ini deh,” tulis akun @all.about.aryasaloka.

“Kereeen kk, suka deh,” tulis netizen.

