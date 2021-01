CALIFORNIA - Persahabatan yang lama terjalin antara Kourtney Kardashian dan Travis Barker berujung pada hubungan asmara. Page Six melaporkan, keduanya berpacaran belum lama ini.

Kedekatan Kardashian dan Barker mulai terendus ketika mereka mengunggah foto yang sama di Instagram. Foto itu memperlihatkan kolam renang di halaman belakang kediaman Kris Jenner di Palms Springs, California, Amerika Serikat.

"Mereka berpacaran sebulan atau 2 bulan terakhir. Persahabatan di antara mereka akhirnya berubah menjadi asmara. Travis menyukai Kourtney," ujar seorang sumber seperti dikutip dari PEOPLE, Selasa (26/1/2021).

Kardashian dan Barker sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, mereka menghuni kawasan yang sama di Calabasas, California.

Tak heran jika kemudian drummer BLINK-182 itu beberapa kali tampil dalam Keeping Up with the Kardashians dan kerap tertangkap kamera paparazzi tengah bersama. Inilah yang membuat kedua sahabat itu kerap diisukan pacaran.

Namun pada Maret 2019, Barker sempat menyanggah isu tersebut. "Kourtney itu sahabatku. Hanya sahabat. Maksudku, aku sangat mencintai dia dan keluarganya. Tapi ya kami hanya berteman," katanya kepada E! News. Travis Barker pernah menikah dengan Shanna Moakler, pada 2004-2008. Dari pernikahan itu, dia memiliki dua anak: Alabama (15) dan London (17). Sementara Kourtney Kardashian pernah hidup bersama Scott Disick dan memiliki tiga anak dari hubungan tersebut: Mason (11), Penelope (8), dan Reign (6). Mereka berpacaran selama 9 tahun hingga akhirnya putus pada Juli 2015.