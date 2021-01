SEOUL - D.O EXO resmi merampungkan masa wajib militer, pada 25 Januari 2021. Sesuai regulasi penanganan COVID-19 setempat, maka dia tak diharuskan kembali ke barak militer setelah cuti terakhir.

Idol bernama asli Do Kyung Soo itu kemudian merilis surat tulisan tangan lewat komunitas daring Lysn. Dalam surat itu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada fans yang telah menunggunya selama 2 tahun terakhir.

"Aku selesai wamil. Terima kasih sudah menunggu selama ini. Aku akan bekerja keras. Jaga kesehatan, semuanya!" ujar D.O EXO seperti dikutip dari Soompi, Senin (25/1/2020).

Aktor It's Okay, That's Love tersebut memulai masa wamilnya sebagai tentara aktif, pada Juli 2019. Sepanjang masa tugasnya tersebut, dia sempat terlibat dalam pertunjukan musikal militer berjudul Return: The Promise of the Day.

Dengan selesainya masa wamil, idol 28 tahun itu menjadi member EXO kedua yang menyelesaikan wajib militer. Bulan lalu, Xiumin juga menyelesaikan masa wamilnya dan kembali membintangi sejumlah program TV. Sementara D.O EXO akan langsung disibukkan dengan syuting film setelah menyelesaikan wajib militer. Seperti dilaporkan sebelumnya, dia dan aktor senior Sol Kyung Gyu akan membintangi film The Moon.