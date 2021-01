SEOUL - Aktris Song Yoo Jung dikabarkan meninggal dunia di usia 27 tahun. Media lokal menyebut, sang aktris memutuskan bunuh diri, pada 23 Januari silam.

Song Yoo Jung memulai debutnya di dunia hiburan dengan membintangi drama MBC, Golden Rainbow pada 2013. Dia kemudian berakting dalam sejumlah judul drama, termasuk Tell Me Your Wish, School 2017, hingga To My Name.

Dia juga pernah menjadi bintang video musik Goodbye Road milik boy group iKON. Tak hanya berakting, dia juga terbilang laris membintangi iklan, terutama produk kosmetik.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui alasan Song Yoo Jung mengakhiri hidupnya di usia yang masih sangat muda.*

(SIS)