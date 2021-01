JAKARTA - Aura Kasih mengungkapkan hal mengejutkan setelah belum lama ini menjalani operasi telinga. Ia mengungkapkan bila dirinya ternyata pernah positif covid-19 dan harus terpisah dari anaknya.

Tak sendiri, putri semata wayangnya, Arabella, diketahui juga turut terpapar virus tersebut.

"Dalam 2 bulan ini lagi laluin hal2 berat banget ... bulan lalu covid lah skrg oprasi lah tapi jujur, banyak bgt pesan dari ALLAH lewat semua sakit yg d lalui," tulis Aura Kasih pada keterangan foto.

"Dari awal covid harus pisah sama bella, dan akhirnya bella pun kena covid ga kebayang kan," sambungnya.

Meski mendapat cobaan cukup berat lewat sakit yang dideritanya, pelantun Mari Bercinta ini tetap mencoba untuk berpikir positif dan mengambil hikmah dari semua kejadian. Ia bahkan meyakini bahwa terselip pesan dari sang pencipta lewat semua cobaan yang menerpanya, termasuk menahan ego.

"Tp ak pikir. pesan ALLAH itu aku d suruh sabar baik secara fisik atau mental .. naikin terus FREKUENSI , dg cara DOA ..percaya deh ... apapun yg terjadi di hidup kita. ALLAH cuma nyuruh kita untk "membaca" pesan yang ALLAH sampaikan .. jangan pernah berburuk sangka terhadap TUHAN mu .. yakin pasti ada kebaikan yang akan datang ...," paparnya.

"Lepaskan segala kemelekatan, aku d ajarin untuk nahan EGO , even sama anak nda bole MELEKAT apalagi sama HARTA ..lemesin aja .. yang penting ikhtiar dalam menjalani hidup ... semakin lemessss, lahir batin semakin kuat ..," lanjutnya.

Pada akhir unggahannya, istri dari Erick Amaral ini menyebut bahwa dirinya hanya perlu memasrahkan segala kejadian yang menimpanya. Ia bahkan yakin bahwa akan selalu ada pertolongan Tuhan yang membuat semua cobaan terasa lebih ringan.

"Yang kita butuhkan hanyalah pasrah dan tetap melakukan hal baik dan berguna bagi orang lain ... lemesin aja bilang "ALLAH BANTU YUK SAMA2" “ALLAH TEMANIN JALAN KU YUK “ hadirkan ALLAH di setiap perjalanan KITA.. pasti lebih mudah," jelasnya.

"JADI SATU SAMA ALLAH ... jangan menjauh dalam sistuasi apapun ... ALL IS WELL ... ALL IS WELL ... #JUSTSHARE," pungkasnya.