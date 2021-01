JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih mengungkapkan cerita kurang menyenangkan dalam hidupnya, lewat Instagram. Setelah operasi telinga, kini dia mengaku, sempat mengidap COVID-19.

“Dalam 2 bulan terakhir, sedang melewati hal-hal yang berat banget. Bulan lalu COVID-19, sekarang operasi. Tapi jujur, banyak banget pesan dari Allah lewat semua sakit yang dilalui,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Dari awal COVID-19 harus pisah sama Bella dan akhirnya Bella pun kena COVID-19. Enggak kebayang kan?”

Meski mendapat cobaan cukup berat, namun pelantun Mari Bercinta itu berusaha untuk tetap berpikir positif. Dia mencoba mengambil hikmah dari kejadian yang menimpanya.

Dia bahkan meyakini, sang pencipta memintanya untuk lebih bersabar, baik secara fisik maupun mental, lewat kejadian tersebut. Dan hal yang bisa dia lakukan adalah terus berdoa dan mencoba ‘membaca’ pesan yang diberikan Tuhan padanya.

“Jangan pernah berburuk sangka terhadap Tuhanmu. Yakin pasti ada kebaikan yang akan datang. Dengan melepas kemelekatan, aku diajar untuk menahan ego. Bahkan tidak boleh melekat sama anak, apalagi sama harta,” tuturnya.

Aura Kasih hanya berusaha untuk berserah dan berikhtiar dalam menjalani hidup. Pada akhir unggahannya, dia mengaku, yakin bahwa akan selalu ada pertolongan Tuhan untuk membuat semua cobaan terasa lebih ringan.

“Yang kita butuhkan hanyalah pasrah dan tetap melakukan hal-hal baik dan berguna bagi orang lain. Lemasin saja dan bilang, ‘Allah, bantu yuk,’ atau ‘Allah temani aku jalan yuk.’ Hadirkan Allah dalam setiap perjalanan kita. Pasti semua lebih mudah,” ungkapnya.

Aura Kasih menambahkan, “Jadi satu sama Allah. Jangan menjauh dalam situasi apapun. All is well, all is well (semua baik-baik saja). #justshare.”*

