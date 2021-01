JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Nirina Zubir. Setelah kurang lebih 1 bulan berjuang melawan COVID-19, bintang film Keluarga Cemara ini akhirnya dinyatakan negatif dari corona.

Kabar tersebut diketahui langsung melalui unggahan Nirina di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Nirina menyebut bahwa hasil tes negatif corona menjadi hadiah spesial di ulang tahun sang suami, Ernest Cokelat, yang ke-42.

"Alhamdulillaaah.. Ternyata status na menjadi kado untuk ulang tahun swamikuuuw @ernest_cokelat," tulis Nirina pada keterangan video.

"Happy borndate samikuuw ... lopyuh and all my fam. We did it. Lagu back ground by @level42official kupersembahkan special tuk yg lagi ulang tahun ke 42," sambungnya.

Kebahagiaan Nirina lantaran kembali berkumpul dengan keluarga, memang tak bisa dipungkiri lagi. Dalam video yang ia unggah, wanita .. tahun itu bahkan beberapa kali mendapatkan pelukan dan ciuman dari suami serta kedua anaknya.

"Dan jawaban dari hasil swab tesnya adalah.. Negatif.. aaa hahahahaha.., Alhamdulillah terima kasih semuanya," tutur Nirina sambil melepas faceshield.

"Hadiah untuk ulang tahunku," timpal Ernest sambil menciumi kepala Nirina. Sebagaimana diketahui, keluarga Nirina Zubir yang terdiri dari suami, dua anak, serta asisten rumah tangga, sempat dinyatakan positif COVID-19. Akan tetapi, saat menjalani tes swab pertama usai melakukan isolasi mandiri, Nirina diketahui masih harus memisahkan diri dari keluarganya lantaran berstatus positif, sementara suami, anak, serta asistennya diketahui negatif COVID-19. Tak hanya sampai disitu, dalam swab tes kedua, ia juga masih dinyatakan positif. Dan baru pada Sabtu, 9 Januari 2021 kemarin, secara resmi ia dinyatakan negatif dari COVID-19, setelah berjuang kurang lebih 1 bulan lamanya.