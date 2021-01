JAKARTA - Wijaya Saputra hingga kini masih tetap setia menemani Gisella Anastasia, meski wanita yang dicintainya tersebut tengah tersandung kasus video syur. Kesetiaan Wijaya Saputra pada sosok ibu satu anak itu, tak jarang membuat netizen salut dengan kebesaran hatinya, lantaran mau menerima masa lalu dari wanita 30 tahun tersebut.

Saat Gisel tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus video syur, pria yang akrab disapa Wijin itu terlihat memberikan dukungan pada wanita yang dicintainya itu. Melalui akun Instagram, ia bahkan mengunggah potongan Al-Kitab sembari meyakini bahwa kekasihnya tersebut tak akan terjatuh, meski menghadapi berbagai persoalan, lantaran ada Tuhan yang selalu bersamanya.

"God is within her, she will not fall #psalm46v5 #fullsupport," tulis Wijaya Saputra pada keterangan foto bersama Gisel.

Unggahan dari Wijin sontak membuat netizen ramai dan memberikan sanjungan pada mantan kekasih Agnez Mo tersebut. Bahkan, tak sedikit netizen yang meminta pria yang gemar bermain basket itu untuk segera menikahi Gisel, lantaran dianggap siap menerima dan mendukung dalam kondisi apapun.

"Segerakan aj bang,jgn hanya support dan hangout aj," tulis akun Dwieanie_rahmanto. "Sampai pada pernikahan dan bertahan sampai maut memisahkan baru good," tulis Muliana1605.

"Lekas nikah yaaa kak @jaysforeal dan kak @gisel_la," tulis Aznihendriyati87.

