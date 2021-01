JAKARTA - Penyanyi Gisella Anastasia saat ini tengah menjalani pemeriksaan atas kasus video syur yang menimpanya. Sekitar pukul 09.00 WIB tadi, Gisel dikabarkan sudah berada di Polda Metro Jaya, lebih cepat 1 jam dibandingkan jadwal pemanggilan pihak kepolisian yang seharusnya.

Bersamaan dengan pemeriksaan Gisel sebagai tersangka atas kasus video syur tersebut, dukungan penuh datang dari kekasihnya, Wijaya Saputra. Pria yang akrab disapa Wijin tersebut bahkan diketahui selalu berusaha mendukung kekasihnya, Meski kini Gisel tengah menghadapi kasus pelik yang membuat dirinya berada dalam titik terendah hidupnya.

"God is within her, she will not fall #psalm46v5 #fullsupport," tulis Wijin dalam keterangan fotonya bersama Gisel.

Unggahan Wijin yang selalu mendukung Gisel dan sama sekali tidak meninggalkan wanita 30 tahun itu, sontak membuat netizen kagum dan memujinya habis-habisan. Bahkan, tak sedikit yang menyebut Wijin adalah pria idaman, lantaran tetap berada di samping Gisel untuk menemaninya menyelesaikan kasus yang tengah dihadapi.

"Sedikit sekali laki-laki yang mau menerima masa lalu pahit si wanita, apalagi background terburuk yg pernah perempuan miliki. Tapi kamu tetep stay untuk gisel ka wijin, semoga selalu begitu," tulis akun Mtpearl_.

"Udah tahu semuanya namun tetap bertahan, lu idaman bang," tulis akun Rikalunaokta.

"Bukan menjauh atau meninggalkan, tapi malah mendukung support cewenya. GBU," tulis Christianywijaya.

(aln)