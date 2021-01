JAKARTA - Giring Ganesha akhirnya bisa bernapas lega. Usai dinyatakan positif mengidap COVID-19, di hari ke-17 isolasi mandiri, ia bisa kembali berkumpul dengan keluarga.

Menurut hasil swab test, Giring sudah dinyatakan negatif dari corona. Momen pertemuan pertama Giring dengan istri dan anak-anak langsung dibagikan ke akun TikTok yang diunggah ulang di Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut Giring terlihat mengenakan kemeja putih lengkap dengan peci, muncul dari bagian belakang dapur. Tak lama setelahnya, istri serta anak-anak menghampiri dan memeluk mantan vokalis Nidji tersebut.

"Hari ini hasil swab test aku hasilnya sudah NEGATIF. Setelah 17 hari isolasi mandiri karena aku positif covid-19," tulis Giring dalam video tersebut.

"Bisa kumpul lagi bersama keluarga rasanya bahagia banget.. Alhamdulillah ya Allah SWT sembuh dan selamat dari COVID-19," sambungnya.

Di unggahan lain Giring mengaku berterima kasih kepada keluarga dan juga para sahabat yang selalu menanyakan keadaannya usai dinyatakan positif mengidap COVID-19, mengirimi makanan, serta obat-obatan. Tak lupa juga untuk tenaga medis yang membantunya sembuh dari virus tersebut.

"Allhamdulillah... I’m a #covid19survivor setelah 17 hari isolasi mandiri di kamar atas. Terima kasih buat keluarga besarku dan sahabat sahabat aku yang selalu menanyakan keadaan aku, mendoakan dan banyak mengirim makanan, obat-obatan, snack, juice buah, sampai ke minyak herbal," paparnya.

"Terima kasih sekali lagi, cinta dan doa dari aku sekeluarga. For @cynthiaganesha terima kasih sekali lagi sudah menyelamatkan hidup aku... dan Dokter Nofa yang berhasil menyembuhkan saya dengan resep obat dan vitamin mujarabnya," sambungnya.

Di akhir tulisannya, Giring juga tampak menyemangati semua orang yang saat ini tengah berjuang melawan COVID-19. Termasuk untuk para tenaga medis yang sejak awal membantu menyembuhkan para pasien COVID-19.

"Buat mereka yang sedang berjuang mengalahkan Covid19 all i can say, SEMANGAT!! YOU Guys can do it !! Dan semua Tenaga Kesehatan Indonesia yang sedang berjuang di garis depan, salute aku untuk kalian...," tandasnya.