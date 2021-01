JAKARTA - Selama 14 hari menjalani isolasi mandiri COVID-19, Giring Ganesha begitu merasakan perhatian dan dedikasi sang istri, Cynthia Riza. Lewat Instagram, dia secara khusus mengungkapkan rasa terima kasihnya pada istrinya.

“@cynthiaganesha kekasihku yang sudah berulang ulang kali menyelamatkan hidupku. You are my everything (kau segalanya bagiku),” ujar mantan personel Nidji itu membuka tulisannya pada 4 Januari silam.

Dalam lanjutan keterangannya, Giring membeberkan hal-hal yang dilakukan sang istri selama menemaninya menjalani isolasi mandiri. Cynthia membangunkannya untuk minum obat, vitamin, dan juga madu di pagi hari.

Tak hanya itu, sang istri juga membuatkan jamu, memasakkan berbagai menu makanan favoritnya, hingga menemaninya berjemur di pagi hari. Dalam unggahan tersebut, Giring juga mengungkapkan rasa cintanya untuk sang istri.

"I love you my love, I can do this (Aku mencintaimu, sayang. Aku pasti bisa melewati semua ini). Semangat, sedikit lagi sembuh," tutur penyanyi yang kini beralih menjadi politisi tersebut menyemangati diri sendiri. Cynthia mengumumkan Giring Ganesha terpapar COVID-19, pada 1 Januari 2021. Dalam unggahannya, ibu empat anak tersebut mengaku, sang suami sudah menjalani isolasi mandiri di kediaman pribadi mereka selama 11 hari.