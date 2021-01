LOS ANGELES - Kisah hidup pegolf ternama, Tiger Woods akan diangkat dalam film dokumenter berjudul Tiger yang tayang perdana di HBO pada 11 Januari 2021. Film tersebut akan mengulas cerita paling bersejarah bagi sang pegolf.

Melansir Decider, Selasa (5/1/2021) film dokumenter akan menguak wawancara Woods yang tak banyak orang ketahui. Dari asuhannya dengan ayahnya yang seorang militan, Earl Woods, hingga tingkat kesuksesannya yang luar biasa. Kemudian, film juga akan mengulas kejatuhan karirnya dalam semalam.

Tak hanya itu, film juga akan mengulas kisah cinta Woods, dimana Dina Parr yang jadi cinta pertamanya. Selain itu soal Rachel Uchitel yang sempat terlibat dalam skandal seks dan mengubah dunianya juga diulas.

Film ini disutradarai oleh Matthew Heineman dan Matthew Hamachek. Sementara itu peraih Academy Award, Alex Gibney menjadi executive producer bersama Sam Pollard, Stacey Offman, Richard Perello, Armen Keteyian, dan Jeff Benedict.

Film ini juga tayang dalam dua bagian, dimana bagian keduanya akan tayang pada 18 Januari 2021.

(edh)