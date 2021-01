SEOUL - Hyun Bin dan Son Ye Jin memberi kejutan manis di awal tahun 2021. Agensi keduanya mengonfirmasi jalinan asmara mereka, setelah dibocorkan Dispatch pada Jumat (1/1/2021) pagi.

Ternyata, hubungan keduanya bukan hal baru bagi orang-orang dekat kedua aktor The Negotiation tersebut. Sumber dekat pasangan itu mengungkapkan, Hyun Bin dan Son Ye Jin semakin lengket setelah syuting drama Crash Landing On You.

"Mereka semakin dekat setelah drama itu selesai. Ketika harus berpisah karena kesibukan masing-masing, mereka sangat merindukan satu sama lain," ujar sumber dekat pasangan tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, Jumat (1/1/2021).

Sementara sumber lain menilai, Hyun Bin dan Son Ye Jin sebenarnya sudah saling suka sejak menyelesaikan syuting The Negotiation, pada 2018. "Mereka mengenal sudah cukup lama dan memutuskan berpacaran di usia yang cukup matang," ungkapnya.

Dispatch dalam artikelnya mengklaim, Hyun Bin dan Son Ye Jin sudah berpacaran selama 8 bulan. Hubungan mereka terhitung dari rampungnya syuting Crash Landing on You pada Februari 2020. Kabar tersebut menjadi kabar baik bagi fans yang telah mendukung mereka sejak isu asmara merebak pertama kali pada 2018. Meski telah dibantah tiga kali, toh kali ini agensi mengonfirmasi hubungan Hyun Bin dan Son Ye Jin.