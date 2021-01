SEOUL - Aktor Lee Min Ho bersama agensinya, MYM Entertainment mendonasikan dana sebesar KRW50 juta atau setara dengan Rp645 juta melalui platform donasi PROMIZ. Platform itu akan menyalurkan dana tersebut kepada tiga organisasi yang fokus pada perlindungan anak.

Ketiga organisasi itu adalah Save the Children, Holt Children’s Services Inc, dan Good Neighbours. Donasi itu diberikan aktor The Heirs tersebut setelah mengetahui fakta bahwa kasus kekerasan anak meningkat di tengah pandemi COVID-19.

Donasi Lee Min Ho tersebut, menurut Soompi, akan digunakan untuk mendukung program untuk meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga dan penyediaan konseling bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Ini memang bukan donasi perdana sang aktor di tengah pandemi COVID-19. Pada awal 2020, dia menyumbangkan KRW300 juta (Rp3,86 miliar) untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk penyediaan APD untuk tenaga kesehatan serta meningkatkan sistem imun anak.

Saat ini, Lee Min Ho tengah mempersiapkan diri untuk syuting Pachinko, serial terbaru Apple TV+. Drama itu diadaptasi dari novel populer berjudul serupa.*

