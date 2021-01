JAKARTA - Wijaya Saputra tetap memberikan dukungan untuk Gisella Anastasia setelah kekasihnya itu ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila pada 29 Desember silam. Sebuah kalimat dukungan diunggahnya lewat Instagram.

“Hai kamu, si cantik yang baik hati,” ujar pria yang akrab disapa Wijin itu bersama foto selfie Gisel yang diunggahnya, pada 30 Desember 2020.

Wijin kemudian menitipkan sebuah pesan untuk Gisella Anastasia. Dia meminta mantan istri Gading Marten untuk tetap optimistis dalam melanjutkan hidup meski cobaan menghadang.

“Menjadi orang baik tidak akan pernah rugi, karena Tuhan melihat hati. Suatu saat, kebaikan itu akan kembali padamu, tanpa harus memelas kepada dunia,” kata Wijin dalam lanjutan unggahannya.

Baca juga: Cerai dari Gisella Anastasia, Gading Marten: Dia Tak Bahagia

Wijin pada pengujung unggahannya menegaskan bahwa dia akan tetap mencintai Gisella Anastasia apapun yang terjadi. “I love you, God is good all the time. (Aku mencintaimu, Tuhan baik setiap waktu).”

Aktris Laundry Show itu resmi ditetapkan sebagai tersangka usai polisi melakukan gelar perkara atas kasus video asusila. Hasil forensik menunjukkan bahwa ibu satu anak itu memang pelaku dalam tayangan berdurasi 19 detik tersebut. Selain Gisella Anastasia, polisi juga menetapkan status tersangka pada MYD alias Michael Yukinobu de Fretes yang merupakan pemeran pria dalam video syur tersebut.* Baca juga: Gisella Anastasia Tersangka, Roy Marten: Semua Orang Punya Sisi Gelap