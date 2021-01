SEOUL - Program reality show populer KBS, Return of Superman kedatangan keluarga baru setelah Kang Gary dan putranya Kang Ha Oh memutuskan mundur. Mereka adalah aktor 18 Again, Yoon Sang Hyun dan tiga anaknya.

Yoon mencuri hati penonton ketika berperan sebagai Hong Dae Young, pria 37 tahun yang kembali muda dan berkesempatan memperbaiki hidupnya dalam drama 18 Again. Lewat Return of Superman, penggemar akan bisa melihat lebih dekat kehidupan sang aktor sebagai seorang ayah.

“Aku bergabung karena ingin meningkatkan kemampuan merawat ketiga anakku sendiri. Jaga-jaga kalau suatu hari nanti istriku (penyanyi Maybee) meninggalkan kami karena pekerjaan,” ujar sang aktor seperti dikutip dari Soompi, Rabu (30/12/2020).

Yoon Sang Hyun menikahi Maybee pada Februari 2015 dan dikaruniai tiga anak: Na Gyeom (5), Na On (3), dan Hee Seung (2). KBS mengonfirmasi episode perdana Yoon Sang Hyun bersama Return of Superman akan tayang pada Januari 2021.*

