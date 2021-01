JAKARTA - Arya Saloka menjadi pusat perhatian setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta. Tak cuma aktingnya, penampilan Arya pun tak luput dari perhatian penonton.

Karakter Aldebaran sendiri terkenal dengan penampilannya yang mewah, cool, dan rapi. Hal ini justru berbeda dengan Arya Saloka yang mengaku lebih senang tampil cuek dan santai.

Bahkan, suami aktris Putri Anne ini mengaku sangat senang mengenakan sandal jepit.

Hal itu terbukti lewat unggahan @fashion_aryasaloka di Instagram, yang menampilkan sosok sederhana sang aktor mengenakan sandal jepit.

Dalam unggahan foto tersebut, Arya mengenakan kaos dan celana pendek hitam dipadukan dengan jaket jeans. Penampilan santainya itu kemudian disempurnakan dengan sepasang sandal jepit berwarna hitam seharga Rp13 ribu-an.

Sontak, postingan tersebut banjir komentar netizen. Mereka mengagumi kesederhanaan Arya Saloka yang gemar mengenakan sandal jepit.

“Barang yang bisa samaan dengan idola dengan harga yang sangat terjangkau. So proud of you, Mas Arya,” komentar netizen.

“Sederhana, tapi aku suka. Aku malah senang kalau lihat artis pakai yang sederhana-sederhana. Salut aja gitu,” kata netizen lainnya.

“So sweet, makenya sandal jepit yang ada di warung ya kak Arya. Salut banget sama kak Arya,” tulis netizen.

“Tetep kece ya mau pakai apapun juga,” puji netizen.

