JAKARTA - Kabar gembira datang dari kekasih Chelsea Islan, Rob Clinton Kardinal. Dia akhirnya dinyatakan negatif COVID-19 usai menjalani tes swab pada hari ini, Rabu (30/12/2020).

Kabar tersebut dibagikan olehnya dalam unggahan terbarunya di Instagram. Rob tampak membagikan foto bersama kekasihnya dengan menggunakan masker.

"Terima kasih semuanya, untuk perhatian dan doanya aerobatik, hari ini gue jalanin PCR Swab dan Amin hasilnya negatif," tulisnya dalam keterangan foto.

Baca Juga:

Rob Clinton Positif Covid-19, Ini Dukungan Chelsea Islan

Rob Clinton Positif Covid-19, Bagaimana dengan Chelsea Islan?

Rob juga memberikan dukungan untuk para penyintas COVID-19. Selain itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga jarak guna mengurangi resiko penyebaran virus corona.

"For everyone out there yang masih berjuang tetap semangat and for everyone yang akan berkumpul bersama-sama menyambut tahun baru, tetap jaga protokol," imbuhnya.

Unggahan tersebut pun mendapatkan beragam respon dari warganet. Tak sedikit pula yang mendoakan kesehatannya.

"Congrats, stay healthy bro," tutur salah satu warganet. "Syukur Alhamdulillah," imbuh yang lain.

Sebelumnya, Rob Clinton mengumumkan dirinya terpapar virus corona dalam video di Instagram pada 25 Desember silam. Kala itu dirinya mengaku sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Sehingga dia memilih untuk menjalani isolasi mandiri.

(aln)