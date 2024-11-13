Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina hingga Mahalini Raih Penghargaan The Alpha Under 40

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |18:45 WIB
Prilly Latuconsina hingga Mahalini Raih Penghargaan The Alpha Under 40
Prilly Latuconsina hingga Mahalini Raih Penghargaan The Alpha Under 40. (Foto: Okezone/Ayu Utami)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina hingga Mahalini masuk The Alpha Under 40, sebuah apresiasi untuk 20 insan muda Indonesia yang sukses di bidangnya masing-masing. Bersama kedua nama itu, ada juga Ario Bayu, Chelsea Islan, dan Isyana Sarasvati. 

Sementara Tanboy Kun dan Tasya Farasya menjadi dua figur muda yang menginspirasi di dunia content creator. Insan muda menginspirasi lainnya adalah Angela Tanoesoedibjo, Ben Sumadiwiria, Dian Fiona, Agnes Hansella, dan Brian Tjahyanto.

HighEnd magazine juga memasukkan nama Arini Widodo, Dingly Olivia Gunawan, Gladys KLT, Ivonne Magdalena, Neissa Sinaputri, Susan Yin, dan Felix Zulhendri dalam daftar The Alpha Under 40 tersebut.

The Alpha Under 40
20 Insan Muda Indonesia Masuk dalam Daftar The Alpha Under 40. (Foto: Okezone/Ayu Utami)

“Mereka adalah 20 figur inspirasional yang mengabdikan diri untuk berkarya dengan karakter alpha dalam bidangnya masing-masing,” ujar Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

Dalam tahun keempat perhelatannya, The Alpha Under 2024 mengusung tema Creating Next Generation Leaders. Tema itu menggambarkan harapan agar pemimpin muda bisa menjadi teladan bagi generasi penerus di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184542//prilly_latuconsina-VIls_large.jpg
Prilly Latuconsina Klarifikasi Usai Disebut Sakit karena Makin Kurus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184391//prilly_latuconsina-THp2_large.JPG
Totalitas! Momen Prilly Latuconsina Rela Diinfus di Mobil saat Menuju Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183210//highend-mAtF_large.jpg
Raih Penghargaan The Alpha Under 40 2025, Samuel Christ Ajak Anak Muda Tak Takut Bermimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183208//xaviera-Wl2f_large.jpg
Xaviera Putri Raih The Alpha Under 40 2025, Ingin Terus Berkarya dan Memberi Pengaruh Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183194//anneth-zSpY_large.jpg
Anneth Raih Anugerah The Alpha Under 40 2025, Pantang Menyerah Jadi Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183190//highend-Scu2_large.jpg
Penghargaan The Alpha Under 40 2025 Jadi Pembuktian Insan Muda Inspiratif
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement