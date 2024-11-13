Prilly Latuconsina hingga Mahalini Raih Penghargaan The Alpha Under 40

JAKARTA - Prilly Latuconsina hingga Mahalini masuk The Alpha Under 40, sebuah apresiasi untuk 20 insan muda Indonesia yang sukses di bidangnya masing-masing. Bersama kedua nama itu, ada juga Ario Bayu, Chelsea Islan, dan Isyana Sarasvati.

Sementara Tanboy Kun dan Tasya Farasya menjadi dua figur muda yang menginspirasi di dunia content creator. Insan muda menginspirasi lainnya adalah Angela Tanoesoedibjo, Ben Sumadiwiria, Dian Fiona, Agnes Hansella, dan Brian Tjahyanto.

HighEnd magazine juga memasukkan nama Arini Widodo, Dingly Olivia Gunawan, Gladys KLT, Ivonne Magdalena, Neissa Sinaputri, Susan Yin, dan Felix Zulhendri dalam daftar The Alpha Under 40 tersebut.

20 Insan Muda Indonesia Masuk dalam Daftar The Alpha Under 40. (Foto: Okezone/Ayu Utami)

“Mereka adalah 20 figur inspirasional yang mengabdikan diri untuk berkarya dengan karakter alpha dalam bidangnya masing-masing,” ujar Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman MNC Group di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

Dalam tahun keempat perhelatannya, The Alpha Under 2024 mengusung tema Creating Next Generation Leaders. Tema itu menggambarkan harapan agar pemimpin muda bisa menjadi teladan bagi generasi penerus di masa depan.