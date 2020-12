JAKARTA - Gading Marten ikut menjadi trending topic di Twitter usai mantan istrinya, Gisella Anastasia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video syur, Selasa (29/12/2020). Tak sedikit dari warganet yang melemparkan pujian kepada ayah satu anak tersebut.

Seperti diketahui, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Gisel akhirnya mengakui dirinya sebagai pemeran wanita dalam video syur 19 detik merupakan dirinya. Dia juga mengungkapkan video tersebut diambil pada 2017 di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

Gisel Rekam Video Syur saat Berstatus Istri, Netizen: Gading Marten Bisa Nyimpen Aib

Roy Marten Ungkap Perubahan Gading Sejak Dekat dengan Karen Nijsen

Kala itu, bintang film Cek Toko Sebelah tersebut masih berstatus sebagai istri Gading. Tak sedikit juga yang menduga bahwa hal tersebut menjadi penyebab perceraian keduanya pada 2019 silam.

"Salut sama papa Gading, He knows the truth tapi memilih diam, nutupin aib Gisel. Rispek berat bang," tutur salah satu warganet.

"Jadilah seperti Gading yang tidak ikut-ikutan mengumbar kejelekan mantan pasangannya," imbuh yang lain.

Sementara itu, MYD, pria yang ada dalam video syur Gisel juga ikut trending. Netizen memplesetkan inisial MYD dengan kepanjangan Mas yang Dibawah.

“Gisel diekspos, dan MYD, Mas Yang Digoyang ada juga Mas Yang Dibawah enggak tahu wujudnya, “ ujar akun Arman_Nabit.

“Mas Yang Dibawah. seharusnya semuanya di spill namanya biar adil,” ujar akun @yourexboothang

(aln)