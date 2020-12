SEOUL - Kim Yo Han dipasangkan dengan So Ju Yeon di drama debutnya, A Love So Beautiful. Di industri akting, So Ju Yeon adalah senior personel boyband WEi tersebut.

Dalam wawancara dengan Majalah Dazed, Kim Yo Han mengutarakan terima kasihnya kepada So Ju Yeon. Menurutnya, ia banyak mendapatkan bantuan dari bintang Romantic Doctor Kim 2 tersebut.

"Jujur saja, awalnya susah. Tapi aku kemudian menjadi dekat dengan para seniorku, aku juga merasakan dan belajar lebih di lokasi syuting," tutur Kim Yo Han, seperti dilansir Soompi, Selasa (29/12/2020).

"So Ju Yeon menyeimbangkanku. Kupikir, dia tahu aku menghadapi kesulitan. Jadi menenangkanku lewat pesan-pesan (chat) panjang," lanjutnya.

Baca Juga:

- Mengaku Gugup, Debut Akting Kim Yo Han Dipuji Sutradara A Love So Beautiful

- Usai Tetapkan Gisel & MYD sebagai Tersangka, Polisi: Secepatnya Kita Periksa

Saat konferensi pers, Kim Yo Han membeberkan bahwa So Ju Yeon juga lah yang lebih dulu mendekatinya saat awal pertemuan mereka di lokasi syuting. Langkah tersebut cukup berdampak positif untuk kerja sama mereka berikutnya.

"Aku mendekatinya duluan dengan maksud aku harus cepat mengetahui tendensi dan kecondongannya. Setelah itu, aku menyadari bahwa dia nomor 1 karena ada alasannya dan aku mengerti mengapa dia dicintai oleh banyak orang

Drama A Love So Beautiful diadaptasi dari serial populer China berjudul serupa yang dirilis pada 2017. Drama ini terdiri dari 24 episode dengan durasi tayang masing-masing sekitar 20 menit dan akan debut pada 28 Desember, setiap Senin, Kamis, dan Sabtu, pada pukul 17.00 KST, di KakaoTV.

(LID)