JAKARTA - Setelah sebelumnya dinyatakan positif terpapar Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri selama 15 hari, keluarga dari pasangan Nirina Zubir dan Ernest Fardiyan Syarif melakukan Swab PCR untuk memastikan kesembuhannya.

Hasil dari test tersebut pun membawa kabar bahagia. Melalui Instagram pribadinya, Ernest Cokelat mengatakan bahwa dirinya dan kedua anaknya telah dinyatakan negatif dari Covid-19.

Sayangnya, bintang film Keluarga Cemara ini masih dinyatakan positif hingga harus menjalani isolasi mandiri untuk beberapa hari ke depan.

“Untuk beberapa hari ke depan Nirina masih harus tetap menjalani isolasi mandiri di salah satu ruangan di rumah kami yang cukup terpisah dari rumah utama kami, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan.” jelas Ernest.

Dalam unggahannya tersebut menampilkan bintang film Get Married ini sedang berinteraksi dengan kedua anaknya yang terhalang kaca jendela.

Kendati demikian, wanita 40 tahun itu pun tetap menunjukkan senyuman manisnya di depan kedua anaknya, Zivara Ruciragati Sharief dan Elzo Jaydo Anvaya.

“Gambar ini saya abadikan hari ini supaya jadi memori yang indah bahwa kita harus saling support kepada semua penderita #covid_19 di luar sana,” tulis Ernest dalam keterangannya.

Beserta unggahannya, Ernest turut menuliskan pesan khusus untuk sang istri.

“Untuk istriku sayang, aku yakin kamu akan lebih sehat lagi setelah beberapa hari ini, love u much much much. Sayang kamu mamaw.”