SEOUL - Aksi para member Girl's Generation atau lebih dikenal SNSD memang selalu ditunggu para penggemarnya, hal ini kembali ditunjukkan oleh dua member mereka, Taeyeon dan Hyoyeon lewat sebuah video yang dirilis oleh channel Youtube resmi Girl's Generation pada 25 Desember lalu.

Melansir Soompi, Sabtu (26/12/30), Hyoyeon yang datang untuk memberikan dukungan kepada leader dari grup SNSD itu, datang tanpa diduga ke lokasi syuting musik video comeback solo Taeyeon.

Alih-alih langsung menemui Taeyeon, Hyoyeon malah datang dengan menyamar sebagai anggota staf.

Hyoyeon bahkan berlatih mengubah suaranya sehingga Taeyeon tidak akan langsung mengenalinya.

Namun setelah melakukan wawancara, Taeyeon tetap tidak mengenalinya, hingga pada saat keduanya berfoto dan melakukan tatap muka, Taeyeon baru menyadarinya.

Interaksi lucu dua member SNSD yang memang dikenal masih merasa canggung walau sudah 13 tahun bersama dalam sebuah grup hal ini pernah disebutkan langsung oleh Hyoyeon karena kepribadian mereka yang sangat berbeda.

Sementara, diketahui Taeyeon yang sudah melakukan comeback solonya pada 15 Desember dengan album bertajuk What Do I Call You, yang menandakan 1 tahun sejak album korea terakhir pada 2019 lalu.