SEOUL - Song Hye Kyo mendapat hadiah spesial saat perayaan Natal kemarin. Bintang Encounter itu menerima rangkaian bunga pada 25 Desember 2020, yang ia pamerkan di Instagram.

Rangkaian bunga yang didominasi daun hijau tersebut dibentuk melingkar, layaknya hiasan bunga di pintu rumah saat perayaan Natal.

"Rangkaian bunganya cantik sepertimu. Terima kasih," tulis Song Hye Kyo, seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (26/12/2020).

Melihat akun yang ditag Song Hye Kyo dalam Instagram Storynya itu, rangkaian bunga tersebut dikirimkan oleh Jeon So Nee. Bintang When My Love Blooms tersebut mengirimkan rangkaian bunga tersebut sebagai hadian Natal dan liburan.

Song Hye Kyo dan Jeon So Nee sama-sama membintangi drama Encouncer tahun lalu. Song Hye Kyo menjadi pemeran utama wanita, Cha Soo Hyun, sementara Jeon So Nee sebagai Jo Hye In.

Encounter merupakan drama debut Jeon So Nee. Setelah itu, ia digaet untuk menjadi sosok muda karakter yang dihidupkan Lee Bo Young di When My Love Blooms.

